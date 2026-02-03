Milan, col Bologna vietato sbagliare: Saelemaekers e Pulisic out, Allegri li sostituisce così

Una volta terminato il calciomercato invernale, è finalmente tempo di tornare a pensare al calcio giocato. La sconfitta della Roma, ieri sera in casa dell’Udinese, offre una chance a dir poco ghiotta per Massimiliano Allegri e i suoi uomini. L’ex tecnico della Juventus però dovrà fare a meno di Christian Pulisic e Alexis Saelemaekers: Athekame e Nkunku i favoriti.

Bologna-Milan, out due top: Allegri suona la carica

Tutto pronto per l’ultima gara delle giornata numero 23 di campionato, un vero e proprio big match tra il Bologna di Vincenzo Italiano e il Milan di Massimiliano Allegri. Un turno che ha visto le vittorie di Napoli, Inter e Juventus, ma anche la clamorosa sconfitta per 1-0 della Roma.

I rossoneri, dunque, hanno una grande occasione per blindare il posto in Champions League e rimanere sulla scia dei nerazzurri. Vietato commettere errori per il Milan, che dovrà fare fare i conti anche con una doppia assenza pesantissima: Pulisic e Saelemaekers saranno, difatti, out.

Come riportato da Sportmediaset, Massimiliano Allegri dovrebbe inserire Athekame al posto del belga sulla corsia destra, mentre Nkunku dovrebbe spuntarla come sostituto dell’americano.

La gara del Dall’Ara sarà fondamentale e probabilmente ci darà già delle risposte disumane quello che sarà il proseguo di stagione del Milan.