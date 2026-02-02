Lo voleva il Milan, ma ha scelto un altro club: rimpianto per i rossoneri

Il Milan è chiamato a guardarsi alle spalle e a valutare l’operato della propria dirigenza sul fronte mercato al termine della sessione invernale. In una finestra di riparazione che ha portato il nuovo centravanti alla corte di Massimiliano Allegri, sembrava essere giunto il momento di puntare anche su un rinforzo di sostanza in difesa. La scelta del club rossonero è stata quella di mantenere il reparto invariato, ma si è a lungo parlato di Axel Disasi, ritenuto a più riprese uno dei potenziali candidati al passaggio invernale in rossonero. Ciò non è tuttavia accaduto: il francese non è arrivato in Italia, per lui una nuova esperienza inglese con la maglia del West Ham.

Milan-Disasi, una lunga corte ma è mancato l’affondo: la ricostruzione della vicenda

Dopo aver superato il giro di boa e la prima metà di stagione, il Milan aveva trovato i suoi punti deboli. In primis l’assenza di una punta di razza, in grado di offrire maggiori garanzie sotto porta rispetto agli ottimi calciatori presenti in rosa che non sono tuttavia nate con le stigmate del centravanti vero come Niclas Fullkrug.

Altro elemento critico evidenziato dalla prima parte di questa stagione 2025/26 ha riguardato la difesa. Con un Koni De Winter non ancora pienamente considerato parte sostanziale del progetto presente del Diavolo, sembrava che la dirigenza avrebbe affondato per un rinforzo dietro, ma così non è andata. Si è parlato molto di Axel Disasi, centrale classe 1998 del Chelsea, ma sebbene l’entourage del calciatore abbia fatto l’impossibile per convincere Tare a prelevarlo dai Blues per portarlo a Milano, il suo profilo non ha mai del tutto convinto.

Dall’ipotesi Milan alla permanenza in Inghilterra: per il difensore c’è una nuova chance

Fuori dai piani di Enzo Maresca prima e Liam Rosenior adesso, ad Axel Disasi rimaneva soltanto una cosa da fare: trovare una piazza disposta ad accettarlo, anche temporaneamente. Se l’ipotesi di partenza in prestito era inizialmente impossibile visti gli slot di operazioni temporanee esauriti da parte del Chelsea, il rimescolamento delle carte in tavola da parte dei Blues ha fatto sì che ci fossero le condizioni per la partenza del classe 1998 fino alla fine della stagione.

Alle battute conclusive del calciomercato invernale, il Chelsea ha trovato l’intesa con il West Ham per il trasferimento di Disasi. Il difensore lascia Stamford Bridge ma non cambia città, transitando nella zona opposta di Londra fino al termine di questa stagione. Una grande opportunità per rilanciarsi, prima di lasciare il Chelsea a titolo definitivo realisticamente in estate.