Bologna – Milan, un dato fa sorridere Allegri: i rossoneri hanno un vantaggio

Questa sera il Milan affronterà il Bologna. Si tratterà di una sfida molto delicata, in cui è necessario ottenere punti per mantenere la seconda posizione ed evitare l’arrivo delle inseguitrici nella corsa a un piazzamento Champions. Il Bologna non vive il suo miglior momento di forma e, dunque, Allegri e i suoi dovranno approfittarne. In particolare, ci sarà un momento della partita in cui sarà cruciale spingere sull’acceleratore per portare la vittoria a casa.

Milan in stato di grazia nel secondo tempo: il dato

Il Milan chiuderà la 23esima giornata di Serie A questa sera con il posticipo in programma contro il Bologna. Tutti i risultati delle altre squadre sono noti e, dunque, è possibile tirare le somme dalla classifica: l’Inter tenta di scappare in vetta (a +8), mentre in 4 punti vi sono Napoli, Juve e Roma, vicinissime. Ecco perché sarà necessario vincere e, per farlo, i rossoneri dovranno dare lo sprint nel secondo tempo. Il segreto di Allegri, infatti, si racchiude nei secondi 45′: il Milan ha segnato 13 reti nella seconda frazione, più di qualunque altra compagine.

Come reagisce il Bologna nel secondo tempo?

Certamente il dato sulle reti realizzate nella seconda frazione fa sorridere il Milan ma, al contempo, c’è da capire l’attitudine adottata dall’avversario in questo frangente di gara. Ebbene, nelle ultime 9 gare (ossia dal 28 dicembre 2025), il Bologna ha subito ben 9 gol nel secondo tempo, ossia la media di un gol a partita. Dato pesantemente determinato dalla gara contro il Genoa, con 3 reti incassate. Al contempo, però, nelle ultime 2 uscite europee la porta è rimasta blindata dal 46′ al 90′.