Caos Milan-Como, arriva la decisione: c’è lo stop!

Dopo il recupero contro il Como, il Milan dovrà fare a meno del proprio allenatore nel prossimo turno di Serie A. Il tecnico rossonero è stato espulso nella sfida contro i lariani dopo la lite nata in seguito alla trattenuta dell’allenatore avversario su Saelemaekers.
Squalifica Allegri, ecco quanto starà fuori
Come riportato da Sport Mediaset, il giudice sportivo ha confermato una giornata di stop ad Allegri, impedendo al tecnico toscano di sedere in panchina durante la sfida casalinga contro il Parma, in programma domenica a San Siro.
Tra i provvedimenti relativi al Como, arriva un turno di squalifica anche a Diego Perez Castillo, membro dello staff tecnico. Nessun provvedimento invece per Cesc Fabregas, che siederà regolarmente in panchina nel prossimo turno.