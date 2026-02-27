Cremonese – Milan, si pensa già al derby? Allegri ha preso una decisione!

Domenica all’ora di pranzo il Milan scenderà in campo allo Zini per affrontare la Cremonese. Nonostante i vari giocatori diffidati e il derby alle porte, Allegri non sembrerebbe intenzionato a rinunciare alle sue pedine fondamentali. Rimane tuttavia qualche dubbio di formazione, ma il tecnico toscano pare aver deciso: ecco la probabile formazione rossonera secondo Sky Sport.

Allegri non rinuncia ai diffidati per Cremonese-Milan

Per il Milan torna la Cremonese, squadra con la quale è iniziato il secondo matrimonio fra Allegri e i rossoneri, rovinato tuttavia dall’amara sconfitta di San Siro per 1-2. Motivo per il quale non si vuole assolutamente sottovalutare la gara, nonostante il momento negativo dei grigiorossi. Ecco allora che Allegri manderà in campo i suoi uomini fondamentali, tra cui anche i diffidati Rabiot e Fofana, con quest’ultimo che sembra in vantaggio su Ricci e Jashari per sostituire l’infortunato Loftus-Cheek.

Confermato sulla destra Saelemakers, anche lui diffidato così come la sua alternativa di ruolo Athekame. Con Gabbia ancora out, insieme a De Winter e Tomori dovrebbe rientrare Pavlovic dal primo minuto, permettendo così a Bartesaghi di tornare sulla corsia di sinistra. Probabile conferma per la coppia d’attacco Pulisic-Leao.

Probabile formazione Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemakers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic.