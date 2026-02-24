Milan, il futuro di Allegri è incerto: “Non è contento della gestione”

Dopo il pesante ko interno contro il Parma, arrivano le prime indiscrezioni di un Massimiliano Allegri non contento dell’attuale gestione. Il tecnico rossonero potrebbe addirittura cambiare aria dopo appena un anno dal suo – nuovo – arrivo a Milano. Tutto questo raccontato da Michele Criscitiello, che ha analizzato il tutto, facendo il quadro della situazione.

Come un fulmine a ciel sereno arriva la notizia del direttore di Sportitalia, che ha chiarito l’attuale posizione di Massimiliano Allegri e di un rapporto non proprio roseo con la società. Di seguito le sue parole sul futuro del tecnico livornese:

“Siamo nel punto più basso del rapporto tra l’attuale Milan e l’attuale Allegri. Non è contento della gestione, del mercato rossonero, della confusione societaria, di proprietà. Sta ragionando seriamente sul proprio futuro dalla prossima stagione. Oggi è concentrato per l’obiettivo. Ma ad oggi non ha più la convinzione assoluta di andare avanti con il Milan. Il rapporto con Ibra e Furlani non è così solido”.