Occhio Milan, il BIG può dire addio? Succederà tutto a fine stagione, le ultime novità

L’inaspettata sconfitta arrivata a San Siro contro il Parma ha cambiato le prospettive del Milan per questo finale di stagione. Fino ad un paio di partite fa, la squadra di Massimiliano Allegri sembrava poter restare incollata all’Inter almeno fino al derby ma i cinque punti lasciati per strada nelle ultime due partite hanno portato i rossoneri a dieci lunghezze dai nerazzurri. Un cammino condizionato anche dallo scarso rendimento di Christian Pulisic, il cui futuro è ancora tutto da scrivere.

Milan, futuro in bilico per Pulisic: la permanenza dell’americano non è scontata

Christian Pulisic è diventato un’incognita. L’americano non segna dal 28 dicembre scorso, dalla partita contro il Verona a San Siro. Nel nuovo anno ha saltato diverse gare per infortunio e il suo rendimento è drasticamente calato. Prestazioni altalenanti del Milan che sono anche lo specchio di quanto offerto dall’ex Chelsea, lontano parente di quello ammirato nella prima parte di campionato.

Secondo il ‘Corriere dello Sport’, il suo futuro sarà un tema da attenzionare nei prossimi mesi. Il contratto di Pulisic scadrà infatti nel 2027 e per il momento non ha ancora prolungato con il Milan. In estate, anche grazie alla vetrina che offrirà il Mondiale, l’americano vorrà capire che tipo di proposte arriveranno, sia dal club rossonero che da altre squadre.