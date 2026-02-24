Milan, oltre il danno anche la beffa: brutte notizie per Loftus-Cheek dopo l’infortunio

Dopo il durissimo scontro con Edoardo Corvi nel corso del match tra Milan e Parma, nelle scorse ore Ruben Loftus-Cheek si è operato all’ospedale San Paolo di Milano per ridurre la frattura del processo alveolare della mascella. Il centrocampista inglese, che ha ringraziato tutti per la vicinanza mostrando il suo volto dopo il colpo subito, dovrà rimanere ai box per circa due mesi e questa situazione potrebbe complicare la sua permanenza in rossonero.

Milan, l’infortunio complica il rinnovo di contratto di Loftus-Cheek

Sarebbero dovuti essere questi i mesi in cui Ruben Loftus-Cheek avrebbe dovuto conquistarsi la sua permanenza al Milan. Dopo una prima parte di stagione vissuta tra alti e bassi, per il centrocampista inglese questo finale di campionato sarebbe stato il palcoscenico perfetto per dimostrare di meritare il rinnovo di contratto.

L’attuale accordo scadrà nel 2027 ma, in caso di mancato prolungamento, le possibilità che Loftus-Cheek saluti il Milan in estate sono alte. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, l’infortunio subito dall’inglese complica terribilmente la sua conferma, che adesso è più che mai in discussione.