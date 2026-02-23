Milan, Pellegatti durissimo dopo il Parma: nel post-partita doveva succedere questo!

Sul proprio canale ‘Youtube’, lo storico giornalista rossonero Carlo Pellegatti ha parlato dell’episodio arbitrale relativo al gol del Parma che ha deciso la sfida di San Siro, sancendo la seconda sconfitta stagionale del Milan e la fine del sogno scudetto, vista la fuga dell’Inter a +10 a 12 giornate dalla fine del campionato. Secondo Pellegatti, dopo aver parlato gli esperti Marelli e Cesari che hanno giudicato falloso il blocco di Valenti su Maignan, nel post partita della sfida di domenica scorsa, sarebbe dovuta intervenire la società.

Le sue parole dopo Milan-Parma

In merito al contatto tra Maignan e il difensore del Parma, pellegatti commenta così:

“Dobbiamo parlare delle decisioni arbitrali. Ho chiesto a Graziano Cesari e poi a Luca Marelli: gol da annullare più per il fallo su Maignan che per il salto di Troilo su Bartesaghi”

In seguito il giornalista, critica la società per non essersi presentata davanti i microfoni nel post-partita:

“Lo dobbiamo dire? Che invece di mandare Landucci a parlare, dopo che hanno parlato Chiellini-Comolli, ieri ha parlato Manna, noi mandiamo Landucci che si è comportato da allenatore esperto, non era neanche il suo compito. In questi casi deve presentarsi un dirigente. Al Milan il discorso politico non interessa”

Come cambia la stagione del Milan

La sconfitta contro il Parma sancisce una vera e propria batosta per il Milan in ottica Scudetto, che per sperare nella vittoria del tricolore ha bisogno di vincere praticamente tutte le partite da qui alla fine del campionato, derby compreso, e attendere qualche passo falso dell’Inter, che sembra essere in un vero e proprio “assetto da guerra”.

Ma l’obiettivo primario dei rossoneri deve essere consolidare un posto Champions, vista la continua concorrenza che si presenta dal terzo al settimo posto, con 5 squadre racchiuse in 5 punti, in una vera e propria bagarre.

I rossoneri sono ora attesi dalla trasferta di Cremona, contro una squadra in crisi ma con un disperato bisogno di punti per la salvezza, in un match che nasconde quindi molte insidie.