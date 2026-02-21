Fabregas torna a parlare dopo Milan-Como: le scuse e la frecciata ai rossoneri

In una settimana in cui le scelte arbitrali sono state al centro della discussione, ha fatto parlare molto l’episodio avvenuto nel corso del match di recupero tra Milan e Como. Il tecnico dei lariani Cesc Fabregas si è infatti reso protagonista di una trattenuta nei confronti di Alexis Saelemaekers, che passava proprio dalle sue parti. Una situazione che ha acceso gli umori della partita e che non ha portato alla squalifica dello spagnolo, che quest’oggi è presente per il match dei suoi contro la Juventus.

Fabregas fa mea culpa: le parole del tecnico prima di Juventus-Como

Nei minuti che hanno preceduto la sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Como, Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di DAZN. L’allenatore spagnolo è tornato a parlare dell’episodio con Saelemaekers che lo ha visto protagonista in Milan-Como. Queste le dichiarazioni del tecnico dei lariani sull’accaduto:

“So di non poter toccare un calciatore e ho chiesto subito scusa. Si possono trovare scuse, ma il risultato di San Siro non è dovuto da questo episodio. So di aver sbagliato, questo è il calcio: bisogna voltare pagina e crescere. Essere qui a Torino dopo 64 ore da Milano è storia per noi”.

L’allenatore del Como ha dunque ribadito le proprie scuse per la spiacevole situazione che lo ha riguardato in prima persona, ribadendo comunque il risultato ottenuto su un campo difficile come quello di San Siro. Anche Massimiliano Allegri, squalificato per il prossimo match contro il Parma, ha parlato ancora di quanto accaduto in conferenza stampa, cercando di stemperare gli animi.