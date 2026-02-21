Fonseca non ci sta e torna sull’avventura al Milan: “Meritavo più tempo!”, poi l’attacco alla società!

Paulo Fonseca è tornato a parlare della sua parentesi al Milan, rivendicando la necessità di avere più tempo per il progetto tecnico. Le sue parole, riportate da Nicolò Schira su X, gettano nuova luce sul rapporto con il club.

Fonseca punta il dito contro la gestione rossonera

Nell’intervista rilasciata a The Athletic, Fonseca ha raccontato di aver vissuto positivamente la sua esperienza al Milan, definendolo un “club straordinario”. Ha però evidenziato come la società gli avesse chiesto un cambio di gioco per uno stile di gioco più espansivo, un processo che secondo il tecnico, richiedeva tempo e continuità.

Fonseca ha espresso rammarico per non aver potuto portare avanti il percorso iniziato, sottolineando la difficoltà di modificare un’identità consolidata da anni. Le sue parole rappresentano una critica alla gestione del progetto, che secondo lui non gli ha concesso il tempo necessario.