Milan, novità in attacco: ballottaggio aperto in vista del Parma

Il Milan prepara la sfida di San Siro contro il Parma, ma tiene banco il nodo da sciogliere sull’attacco rossonero. Rafael Leao, reduce del gol contro il Como, viaggia verso una conferma dal primo minuto. Tuttavia, il vero interrogativo riguarda chi lo affiancherà, con Fullkrug e Nkunku in pieno ballottaggio per una maglia da titolare. Più difficile invece immaginare Pulisic dall’inizio, complice una condizione fisica non ancora ottimale.
Leao verso la conferma, ma il partner d’attacco è un rebus
Secondo la Gazzetta dello sport, Leao sembra destinato a partire nuovamente titolare dopo essere andato in gol contro il Como a San Siro. Le caratteristiche uniche del portoghese, infatti, potrebbero portare mister Allegri a puntare su di lui anche nella sfida con il Parma.
Il vero tema resta il compagno di reparto: Fullkrug offre fisicità e presenza in area di rigore, mentre Nkunku garantisce imprevedibilità e mobilità. Due profili diversi, per due possibili interpretazioni della gara.
Pulisic verso la panchina
Al momento appare difficile vedere Christian Pulisic dal primo minuto. L’americano non appare ancora in condizione ottimale, e lo staff non vuole correre ulteriori ricadute in questo rush finale della stagione.
La scelta iniziale ricadrà, con ogni probabilità, su uno tra Fullkrug e Nkunku. La decisone finale arriverà dopo le ultime valutazioni a Milanello, con l’obiettivo di presentarsi al meglio contro un Parma reduce da due vittorie consecutive.