Furia Milan, i vertici arbitrali confermano: “Il gol del Parma è regolare”

Milan-Parma farà ancora tanto parlare di sé e non solo per il risultato finale, con il successo di misura dei crociati. Un successo che però arriva da un calcio d’angolo che ha fatto tanto discutere, con la rete di Troilo arrivato subito dopo due contatti di gioco al limite. E a far chiarezza sull’accaduto ci ha pensato stesso l’AIA, confermando la regolarità del gol, ma sottolineando anche la cattiva gestione arbitrale.

Giusto assegnare la rete al Parma, ma il VAR non doveva intervenire

Il tutto è accaduto intorno al minuto 80, con il corner decisivo per le sorti finali del match. Gli episodi dubbi restano il blocco di Valenti su Maignan e lo stacco di Troilo sulle spalle di Bartesaghi. Tuttavia, secondo quanto racconto da La Gazzetta dello Sport, i vertici arbitrali hanno ritenuto regolare il gol, il quale doveva essere assegnato immediatamente, senza tutte le esitazioni e intervento successivo del VAR.

Il dubbio resta così come l’altro episodio con protagonista Loftus-Cheek. L’intervento di Corvi, all’ottavo minuto di gioco, ha visto il portiere crociato uscire e franare addosso all’inglese, colpendo duramente alla testa. Anche qui il dubbio resta, ma non secondo l’AIA, che ha ritenuto il contatto un normale scontro di gioco.