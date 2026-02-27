Futuro Modric, resterà al Milan? Resta una condizione per la sua permanenza

In casa Milan il tema rinnovi è sempre delicato, ma quando c’è la regia di Massimiliano Allegri, l’esito tende ad essere spesso positivo. Dopo l’accordo con Mike Maignan, ora l’attenzione di sposta sul rinnovo di Luka Modric. Il club sarebbe pronto a prolungare il rapporto oltre il 2026, ma la scelta finale spetterà al centrocampista croato.
Modric, un campionato da protagonista
Come riportato dalla Gazzetta dello sport, Modric ha totalizzato 2096 minuti in Serie A con il Milan, andando oltre l’impiego nell’ultima stagione di Liga con il Real Madrid. Nei dati ufficiali del campionato è secondo per passaggi completati, avendone realizzati ben 634, alle spalle solo di Manuel Locatelli.
Oltre ai numeri però, pesa l’autorevolezza nello spogliatoio di Max Allegri, Luka è un riferimento costante per i suoi compagni e un esempio quotidiano per i più giovani, come Samuele Ricci. Il suo profilo internazionale, inoltre, arricchisce l’immagine del club.
Futuro da decidere
Nel contratto del pallone d’oro, esiste un’opzione per estendere il suo contratto per un altro anno, che sarà esercitata solo con il pieno consenso del giocatore. Prima di scegliere, Modric valuterà il proprio rendimento complessivo e le sue motivazioni, considerando anche che in estate guiderà la sua Croazia al Mondiale americano.
Le strade alternative come un rientro alla Dinamo Zagabria o un’esperienza in Arabia, per il momento restano sullo sfondo. Al momento però Milano rappresenta equilibrio e motivazioni forti, elementi che rendono concreta l’ipotesi di un’altra stagione in rossonero.