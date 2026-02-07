Gimenez rompe il silenzio: annuncio speciale per i tifosi del Milan

Il capitolo attaccante è stato un tema ricorrente che ha attraversato tutta la stagione del Milan. Dopo il mercato estivo si era discusso sul mancato arrivo del centravanti, vuoto in rosa compensato dall’approdo in rossonero di Niclas Fullkrug. Chi non ha potuto dare a pieno regime il proprio contributo alla causa milanista è Santiago Gimenez: il messicano, prima a causa di prestazioni non del tutto convincenti e poi per problematiche fisiche, ha racimolato poche presenze fino a questo punto. L’ex Feyenoord è ancora ai box, ma arrivano aggiornamenti in merito al suo rientro, che appare sempre più vicino.

Allegri può sorridere: Gimenez fornisce aggiornamenti sulle sue condizioni

L’acquisto di Santiago Gimenez, transitato dal campionato olandese ai colori rossoneri, non ha ancora pagato le aspettative. A rallentare il suo percorso di crescita hanno contribuito i problemi fisici, ultimo non per importanza quello che ha riguardato la caviglia e che lo tiene fuori dal campo da diverso tempo.

Un aggiornamento importante arriva proprio dallo stesso messicano, che sul proprio account Instagram ha pubblicato un carosello di foto in maglia Milan con una descrizione chiarissima: “Mi manchi… ma ci siamo quasi“. Un messaggio di speranza per l’ambiente e per mister Allegri, che presto potrebbe ritrovare forze fresche per il proprio reparto offensivo.

Quando potrebbe rientrare Gimenez dall’infortunio? Le impressioni

Come detto, Santiago Gimenez è fuori dai giochi dall’ormai lontano 28 ottobre 2025, giorno della sua ultima apparizione in maglia rossonera. I problemi alla caviglia lo hanno costretto all’operazione chirurgica e al successivo avvio del percorso di riabilitazione.

Stando alle attuali valutazioni, il suo ritorno a disposizione di Massimiliano Allegri potrebbe arrivare ad inizio marzo, in concomitanza con l’attesissimo derby contro l’Inter.