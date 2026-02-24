Hauge giustizia l’Inter: l’ex Milan racconta i segreti dell’impresa a fine gara

Il Bodo Glimt trionfa anche a San Siro ed elimina definitivamente l’Inter dalla Champions League grazie all’1-2 di questa sera, con un parziale di 2-5 sui nerazzurri. Tra i marcatori della vittoria dei norvegesi, spicca anche l’ex-Milan Jens Petter Hauge, che nel postpartita a Sky ha commentato così il successo della sua squadra. E sentite cos’ha detto su un possibile ritorno in Italia.

Hauge decisivo: le sue parole post Inter-Bodo Glimt

Gol all’andata e gol al ritorno: per Hauge il playoff di Champions contro l’Inter è stata l’ennesima conferma di essere un giocatore rinato, totalmente diverso rispetto a quello visto al Milan nella stagione 2020/2021. E ora il norvegese si gode il momento straordinario, festeggiando il sorprendente passaggio del turno con il suo Bodo Glimt, che ai microfoni di Sky ha raccontato con queste parole:

“Per noi è stato incredibile, sapevamo che sarebbe stata dura contro una squadra fantastica ed esperta come l’Inter ma abbiamo fatto una gran partita in casa all’andata e oggi abbiamo difeso bene e abbiamo fatto dei bei contropiedi.”

Hauge: “Ritorno in Italia? Sono contento a Bodo”

Altro tema dell’intervista post partita dell’ex-Milan è stato un suo possibile ritorno in Italia in futuro; ma Hauge al momento non ha alcuna intenzione di spostarsi da Bodo:

“Ritorno in Italia? Ora sono molto contento a Bodo, abbiamo fiducia nel progetto e lo stiamo dimostrando anche in Champions League. Veniamo dall’estremo nord, siamo tutti giocatori locali, siamo felici di questo percorso. Siamo molto umili e orgogliosi, lavoriamo l’uno per l’altro. Stasera è stata una serata fantastica, siamo orgogliosi di ciò che stiamo facendo.”

Parole che dunque chiudono le porte a un suo secondo capitolo in Serie A, che oltretutto, come svelato da Di Marzio a Sky nel postpartita, era stato approcciato dalla Roma durante il mercato invernale, ricevendo un secco no da parte dal Bodo Glimt.