Milan-Parma: spunta un nuovo dettaglio che fa infuriare i tifosi: le parole confermano il caos

Continua a far discutere l’episodio del gol convalidato a Troilo in Milan-Parma, decisivo per conferire i 3 punti ai gialloblù. Sulla vicenda si è parlato per tutto il weekend, scatenando la rabbia dei tifosi rossoneri che con questa sconfitta rinunciano definitivamente alla corsa scudetto, visti i 10 punti di distanza con l’Inter. A riaccendere le polemiche è stato il filmato mostrato a DAZN nella nuova puntata di Open VAR, che rivela la discussione fra Piccinini e la sala VAR durante l’on-field review: le immagini dimostrano l’ulteriore confusione fra l’arbitro e gli assistenti sulla decisione finale.

Milan-Parma: Piccinini dice una cosa, la sala VAR un’altra

Il gol di Troilo ha generato infinite polemiche, visto il doppio dubbio generato dal presunto ponte da parte del difensore argentino su Bartesaghi e dall’ipotetica ostruzione di Valenti ai danni di Maignan. Quest’ultima situazione è stata la motivazione per richiamare al VAR Piccinini, che aveva annullato il gol proprio per il blocco sull’estremo difensore rossonero. La sala VAR da subito non ha avuto dubbi: a detta loro, non c’è alcun fallo su Maignan dato che Valenti rimane sempre fermo durante l’azione. Tuttavia Piccinini non sembrava della stessa idea, come confermato dalla sua prima reazione all’immagine del contatto:

“Secondo me fa ostruzione, no?”

Il timore della sala VAR prima dell’annuncio di Piccinini

In seguito a un lungo e confuso dibattito fra Piccinini e la sala VAR in occasione della review del gol, l’arbitro si allontana dal monitor e si appresta ad annunciare la decisione di convalidare la rete a tutto San Siro. Ma prima dell’annuncio, si scatena un ulteriore momento di confusione in sala VAR: dopo aver rivisto le immagini su un possibile fuorigioco di Ondrejka, Piccinini sembra deciso ad annullare la rete per offside, ma non sarebbe stato “corretto” dato che l’episodio da valutare era quello dell’ostruzione di Valenti (oltre al fatto che la posizione dell’attaccante gialloblù non era punibile). Gli assistenti a Lissone chiariscono immediatamente la situazione all’arbitro, ma rimarranno tuttavia con il dubbio fino al momento dell’annuncio:

“Non ho capito cosa decide però“

Una discussione che non ha fatto altro che alimentare le polemiche fra i tifosi rossoneri, evidenziando la confusione e l’incertezza della classe arbitrale nel prendere una decisione così importante. Ad ogni modo, la certezza è che il Milan ha perso punti importanti contro il Parma, decisamente perché avrebbe dovuto fare di più, ma di certo la rabbia e i dubbi rimangono per l’episodio contestato del gol decisivo di Troilo.