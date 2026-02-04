Il Milan non molla: nuovo tentativo in estate per l’obiettivo di gennaio

Il calciomercato di gennaio è terminato ufficialmente, ma le trattative adesso proseguiranno ugualmente nelle prossime settimane e nei prossimi mesi in vista della finestra estiva. I rossoneri sono già attivi in questo periodo per tornare in trattativa per l’attaccante Andrej Kostic, classe 2007 del Partizan Belgrado.

Milan, contatti continui per Kostic: si tenta di bloccarlo per l’estate

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il muro del Partizan Belgrado per Andrej Kostic non ha fermato i rossoneri dal voler acquistare il talento montenegrino. Il Milan, infatti, è pronto a fare nuovi tentativi nelle prossime settimane per far arrivare in estate il calciatore.

L’obiettivo dei rossoneri e del direttore sportivo Igli Tare è quello di bloccare il 19enne del Partizan Belgrado già in questo periodo, anticipando così la concorrenza e permettere al calciatore di vestire la maglia rossonera dall’inizio della prossima stagione.

Il giovane attaccante, da gennaio, avrebbe vestito la maglia del Milan Futuro. In caso di arrivo in estate, Massimiliano Allegri potrebbe decidere di provare il calciatore durante il ritiro, per poi prendere una decisione in merito.