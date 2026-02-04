Milan, il retroscena di mercato ‘gasa’ i tifosi: Cissè rivela tutto!

Alphadjo Cissè, il giovane centrocampista offensivo classe 2006 appena acquistato dal Milan e lasciato in prestito al Catanzaro fino a giugno, ha raccontato in un’intervista a La Repubblica la sua storia recente: stava per trasferirsi al PSV Eindhoven quando i rossoneri sono intervenuti all’ultimo, facendogli cambiare idea senza esitazioni.

Cissè non ha avuto dubbi: voleva solo il Milan

Cissè era vicinissimo a vestire la maglia del PSV, con l’affare praticamente chiuso. Tutto, però, è cambiato in poche ore, come raccontato dallo stesso calciatore:

“Dovevo andare al PSV, era fatta. Poi è arrivato il Milan, uno dei club più grandi al mondo, e non ho avuto dubbi”

Alphadjo ha accettato subito la proposta rossonera, anche grazie alla possibilità di terminare la stagione in Serie B con il Catanzaro, dove sta trovando continuità e gol. In estate, poi si unirà al gruppo di Allegri: è lì che inizierà il suo percorso al Milan.