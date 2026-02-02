Milan, ecco i colpi di fine mercato: uno arriva dal Bayern Monaco

A pochissimo dalla chiusura ufficiale del calciomercato invernale, il Milan mette ufficialmente a segno due acquisti che guardano al futuro. Le mosse della dirigenza sono state molto accurate in queste settimane: colpi mirati, tenendo sempre un occhio a quello che sarà l’avvenire del Diavolo. Ed ecco che arrivano a Milano Alphadjo Cissé e Magnus Dalpiaz.

Due innesti per il Milan: ecco Cissé e Dalpiaz

Il Milan si porta a casa due giovani per il proprio futuro. Si tratta di Alpadjo Cissé, trequartista classe 2006, e Magnus Dalpiaz, terzino destro nato nel 2007. Il primo approda in rossonero a titolo definitivo ma, come espresso nel comunicato ufficiale, concluderà la stagione in corso in prestito al Catanzaro:

“AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’Hellas Verona il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alphadjo Cissè. Contestualmente, il centrocampista classe 2006 proseguirà la sua avventura all’US Catanzaro con la formula del prestito fino al termine della stagione in corso”.

Per quanto riguarda Dalpiaz invece, si tratta di un colpo interessantissimo data la provenienza del calciatore. L’austriaco arriva dal Bayern Monaco e arriva in rossonero per rimanere.

“AC Milan è lieto di comunicare di aver tesserato il calciatore Magnus Dalpiaz, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti. Il difensore austriaco, nato nel 2007, arriva dal Bayern Monaco e adesso ha scelto di legarsi ai colori rossoneri”.

Il Milan Futuro continua a crescere: due rinforzi per Massimo Oddo

Due innesti che, dato il loro grande potenziale, potrebbero costituire il futuro del Milan. I rossoneri confidano nelle possibilità di mettere i due baby talenti nella condizione di dare seguito al proprio percorso di crescita e di mettersi in mostra a livelli gradualmente sempre più alti ed allenanti.