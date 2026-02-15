Il rendimento di Allegri è senza senso: è secondo solo ad uno storico allenatore del Milan

Con la vittoria sul Pisa, il Milan resta al secondo posto e prosegue nella sua striscia di 23 risultati utili consecutivi. Il rendimento rossonero finora è semplicemente da capolavoro, e grandi meriti vanno certamente al tecnico ex Juve. Quest’ultimo, con 53 punti in 24 partite, è dietro solo ad Ancelotti che nel 2003/2004 fece 61 punti con lo stesso numero di partite.

Allegri nella storia del Milan: dietro solo ad Ancelotti per punti fatti in 24 partite

Come riportato dai dati evidenziati da La Gazzetta dello Sport, i 53 punti in 24 partite di Allegri sono il secondo miglior risultato dei rossoneri nelle stesse partite di campionato. Solo Ancelotti, nel 2003/2004, aveva fatto meglio, con 61 punti nel medesimo numero di sfide.

Il dato eguaglia i punti di Fabio Capello, registrati nel 1995/1996. Inoltre, la striscia di 23 risultati utili consecutivi sono la terza miglior striscia di sempre, dietro solo ai 24 del 1950/51 e dei 34 di 1991/92.