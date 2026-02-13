Pisa-Milan, Modric salva i rossoneri: la perla nel finale vale tre punti d’oro

di
Luka Modric segna il gol vittoria nella partita tra Pisa e Milan

Tre punti pesantissimi per il Milan, che a Pisa vede i fantasmi, ma riesce ad avere la meglio nei minuti finali. Gara complicatissima per i rossoneri, che sbloccano la gara a fine primo tempo con Loftus-Cheek, dopo una prima mezz’ora tutt’altro che esaltante. Nella ripresa Fullkrug ha l’opportunità di chiudere i conti, ma sbaglia un calcio di rigore, che rischia di costare carissimo. Verso il 70′, infatti, i padroni di casa trovano il pari con Loyola. La beffa sembra essere ormai dietro l’angolo, ma a cinque minuti dal 90′ ci pensa Modric a rimettere tutto a posto.

Milan, Modric sale in cattedra: il gol vittoria con il Pisa è pesantissimo

Il buon Max Allegri una volta disse che nel calcio esistono le categoria e oggi ne abbiamo avuto l’ennesima dimostrazione. Quando il Diavolo sembrava aver sciupato l’ennesima opportunità contro una piccola, ci ha pensato il giocatore di una categoria superiore: Luka Modric. Filtrante per Ricci e tocco di punta davanti a Nicolas che vale il 2-1. Un gol di un peso specifico enorme, che tiene ancora vive le speranze Scudetto.

Il Milan torna così a cinque punti dall’Inter, che domani dovrà affrontare la Juventus. I rossoneri sperano ovviamente in un passo falso dei cugini, per poi provare ad avvicinarsi alla vetta nel recupero di mercoledì contro il Como. Un recupero dove si dovrà però fare a meno di Adrien Rabiot, espulso nel finale per proteste.

Raffaele Cafagna

Sono un aspirante giornalista classe 2003 che tra pochi mesi conseguirà il tesserino da pubblicista. Grande appassionato di calcio, ma di ogni sport in generale, ho intrapreso da pochi anni la carriera in questo mondo con la certezza che realizzerò il mio sogno: raccontare e vivere di sport.
