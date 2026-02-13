Pisa-Milan, Modric salva i rossoneri: la perla nel finale vale tre punti d’oro

Tre punti pesantissimi per il Milan, che a Pisa vede i fantasmi, ma riesce ad avere la meglio nei minuti finali. Gara complicatissima per i rossoneri, che sbloccano la gara a fine primo tempo con Loftus-Cheek, dopo una prima mezz’ora tutt’altro che esaltante. Nella ripresa Fullkrug ha l’opportunità di chiudere i conti, ma sbaglia un calcio di rigore, che rischia di costare carissimo. Verso il 70′, infatti, i padroni di casa trovano il pari con Loyola. La beffa sembra essere ormai dietro l’angolo, ma a cinque minuti dal 90′ ci pensa Modric a rimettere tutto a posto.

Milan, Modric sale in cattedra: il gol vittoria con il Pisa è pesantissimo

Il buon Max Allegri una volta disse che nel calcio esistono le categoria e oggi ne abbiamo avuto l’ennesima dimostrazione. Quando il Diavolo sembrava aver sciupato l’ennesima opportunità contro una piccola, ci ha pensato il giocatore di una categoria superiore: Luka Modric. Filtrante per Ricci e tocco di punta davanti a Nicolas che vale il 2-1. Un gol di un peso specifico enorme, che tiene ancora vive le speranze Scudetto.

Il Milan torna così a cinque punti dall’Inter, che domani dovrà affrontare la Juventus. I rossoneri sperano ovviamente in un passo falso dei cugini, per poi provare ad avvicinarsi alla vetta nel recupero di mercoledì contro il Como. Un recupero dove si dovrà però fare a meno di Adrien Rabiot, espulso nel finale per proteste.