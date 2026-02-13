Pisa-Milan, rigore sbagliato per Fullkrug: l’errore costa carissimo

Il Milan ha avuto il match point per trovare i tre punti con il Pisa, ma Fullkrug ha mandato tutto al vento. Durante la partita con i toscani, sul risultato di 0-1 per i rossoneri la partita ha subito una svolta inaspettata: al minuto 54 Pavlovic dopo un bello scambio con Bartesaghi, sorprende la difesa di casa e viene atterrato in area di rigore. L’ arbitro Fabbri ha pochi dubbi e indica immediatamente il dischetto.

Milan, Fullkrug sbaglia il rigore del 2-0 e il Pisa pareggia

Dagli undici metri è andato Niclas Fullkrug, che però ha sbagliato la trasformazione, fallendo un’occasione d’oro per il Milan di consolidare il risultato.

L’errore ha fatto si che il match rimanesse aperto e ha dato nuova linfa al Pisa che sull’onda dell’entusiasmo si è gettato al attacco riuscendo a trovare il gol del pareggio appena 15 minuti dopo il rigore fallito dall’ attaccante rossonero. Infatti la formazione toscana ha saputo sfruttare un rimpallo favorevole e al minuto 71 ha trovato la rete del pari con Loyola.