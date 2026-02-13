Pisa-Milan, Allegri infuriato con il rossonero: è successo ad inizio gara

Nel corso del primo tempo dell’ anticipo della 25 giornata di Serie A tra Pisa e Milan all’ arena Garibaldi di Pisa, si è registrato un momento di tensione tra Massimiliano Allegri e Youssouf Fofana ad inizio gara, che ha acceso le cronache ancora prima che la partita entrasse nel vivo.

Il diverbio in campo tra Allegri e Fofana

Secondo testimonianze raccolte da DAZN a bordocampo nei primi minuti di gara, Allegri è apparso visibilmente irritato con il suo centrocampista francese durante le prime fasi del match, rimproverandolo a voce alta dopo un comportamento in campo non ritenuto corretto dal tecnico. il contrasto è durato pochi istanti ma è bastato per essere notato dalle telecamere e dai tifosi presenti allo stadio, con l’allenatore che ha richiamato con forza il rossonero.

Fofana, che è partito titolare nel 3-5-2 disegnato da Allegri, ha risposto al richiamo dell’allenatore con un’occhiataccia senza rispondere verbalmente e ha proseguito normalmente la sua partita. Il tecnico del Milan ha mandato subito a scaldare Ricci per lanciare un segnale proprio a Fofana.

L’episodio ha fatto subito discutere i tifosi sui social, alimentando analisi e commenti sul rapporto tra Allegri e i suoi giocatori, pur senza ripercussioni disciplinari durante la partita.