Pisa-Milan, formazioni ufficiali: Allegri rinuncia al titolarissimo

Ritorno finalmente in campo per il Milan, che dopo aver riposato nello scorso weekend a causa dell’inagibilità di San Siro, questa sera si appresta a sfidare il Pisa. Una sfida da non sbagliare per i rossoneri, che proveranno ad approfittare del derby d’Italia di domani tra Inter e Juventus, per avvicinarsi alla vetta. In questi minuti sono state annunciate le formazioni ufficiali della gara, con una esclusione eccellente tra le fila dei rossoneri.
Milan, panchina per Leao: in attacco spazio a Loftus-Cheek e Nkunku
Come già si vociferava dalle indiscrezioni degli ultimi giorni, Rafael Leao partirà dalla panchina. Una scelta dovuta alla condizione ancora non ottimale del portoghese, ma anche all’incontro in programma mercoledì contro il Como. La coppia d’attacco sarà dunque composta Ruben Loftus-Cheek e Christopher Nkunku, proprio come nell’ultima uscita rossonera con il Bologna. Di seguito le formazioni ufficiali del match:
PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Stojilkovic.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku.
Sulla destra confermato Athekame, una scelta anche obbligata a causa del mancato recupero di Saelemaekers.