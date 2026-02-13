Milan a Pisa per eguagliare il record: Allegri come Sacchi e Ancelotti

I 50 punti accumulati sin qui in Serie A sono il frutto di una stagione davvero superlativa intrapresa da parte del Milan guidato da Massimiliano Allegri in panchina. L’allenatore livornese ha dato una vera svolta all’organico, donando al gruppo mentalità competitiva e ordine tattico. Stasera, in caso di vittoria contro il Pisa, il Diavolo volerebbe a 53 punti, riportandosi a -5 dall’Inter (in attesa del Derby d’Italia), eguagliando il secondo miglior punteggio nella storia del club a questo punto della stagione.

Il Milan punta quota 53: è il secondo punteggio più alto in 24 giornate

Questa sera il Milan affronterà il Pisa di Hiljemark in occasione della 25esima giornata di Serie A. In attesa del match da recuperare contro il Como, la classifica vede i rossoneri a quota 50 punti, in piena lotta per un piazzamento Champions e unica (seppur improbabile) compagine capace di impensierire l’Inter capolista. Una vittoria odierna porterebbe il Diavolo a quota 53 punti, eguagliando un risultato storico: a pari merito con la stagione ’95/’96 di Capello, si tratterebbe del secondo miglior risultato dopo 24 gare di campionato. Meglio ha fatto solo Ancelotti nel 2003/04 con addirittura 61 punti sui 72 disponibili, riporta Opta.

I risultati non mentono: percorso da top del Milan

Questo ipotetico record in termini di classifica sarebbe un ottimo segnale per il Milan dopo la disastrosa stagione passata: con Allegri, il Diavolo è tornato grande. Un solo match perso (all’esordio stagionale con la Cremonese) su 23 partite è un dato impressionante, seppur siano arrivati 8 pareggi e conseguenti punti persi nell’ipotetica lotta al titolo. Caso vuole, però, che sia nel ’96 che nel ’04 il Milan è riuscito ad alzare al cielo lo Scudetto, laureandosi Campione d’Italia. Chissà, sognare ancora non costa nulla…