Milan, dopo Gabbia anche De Winter si espone: le parole sullo scudetto

Il Milan vuole continuare a sognare e per farlo dovrà fare il minor numero possibile di passi falsi. I rossoneri sono attesi dalla sfida contro il Pisa, con un successo che permetterebbe di accorciare sull’Inter in attesa del Derby d’Italia contro la Juventus. Una mancata vittoria dei nerazzurri permetterebbe alla squadra di Massimiliano Allegri di avvicinarsi nuovamente, continuando a sognare lo scudetto. Di questo e del suo rapporto con il tecnico livornese si è espresso Koni De Winter.

Milan, De Winter sogna lo scudetto: “È normale che ci pensi”

Koni De Winter è intervenuto ai microfoni di ‘SportMediaset’ in vista della gara di venerdì tra Pisa e Milan:

SU ALLEGRI: “È una figura importante nella mia carriera, nella mia vita, perché come dici tu mi ha fatto esordire. Adesso ce l’ho come allenatore al Milan, quindi è un personaggio importante per me. Sai sempre cosa ti puoi aspettare da lui, non è che un giorno arrabbiato mentre l’altro è triste. È sempre molto equilibrato. È bello perché sai cosa aspettarti da lui”.

SULLO SCUDETTO: “L’obiettivo è il quarto posto, poi è normale che ci pensi allo scudetto. Giochi per il Milan, tutti i giocatori vogliono vincere, quindi si è normale che ci pensi. Io ci credo.”.