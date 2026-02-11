Milan, parla l’ex: “Sono andato via per questo motivo!”

Il Milan ha operato varie cessioni durante la sessione di calciomercato estiva e, tra queste, c’è quella di Jimenez. L’esterno spagnolo ha lasciato il Milan per andare al Bournemouth, con i rossoneri che hanno incassato una cifra intorno ai 10 milioni di euro, considerando il 50% sulla rivendita in possesso del Real Madrid. Proprio l’ex, in un’intervista, rivela i motivi per cui ha lasciato i rossoneri.

Jimenez torna a parlare del Milan: “Via per il minutaggio”

In un’intervista rilasciata a Mundo Deportivo, l’ex esterno del Milan Jimenez, ora al Bournemouth, è tornato a parlare dei rossoneri, e dei motivi del suo addio. Di seguito le sue parole.

“Addio al Milan? Sentivo che non avrei avuto i minuti che desideravo e poi è nata questa possibilità del Bournemouth. Qui in Premier il calcio è molto più fisico, un continuo ‘vieni e vai’, in Italia è più tattico e c’è meno ritmo. Mi sento decisamente meglio in Premier League“.

