Lascia il Milan, ora è ufficiale: arriva la conferma dell’affare

Con il match casalingo contro il Como rinviato a causa degli eventi legati alle Olimpiadi invernali che hanno tenuto occupato lo stadio di San Siro, il Milan tornerà a giocare tra una settimana sul campo del Pisa. Gli uomini di Massimiliano Allegri sono dunque rimasti ad osservare le avversarie nel corso di questo weekend di calcio, dando un’occhiata generale ai movimenti in classifica e ai messaggi provenienti dalle altre gare. Dall’Inghilterra arriva invece una notizia che riguarda da vicino il Diavolo: Alex Jimenez è infatti ufficialmente un nuovo calciatore del Bournemouth dopo l’attivazione della clausola di acquisto da parte del club di Premier League.

Jimenez lascia ufficialmente il Milan: quanto incassano i rossoneri

Questo pomeriggio il Bournemouth ha pareggiato per 1-1 contro l’Aston Villa, confermando un posto a metà della classifica di Premier League. Un match apparentemente di poca importanza per l’ambiente Milan, ma che invece si rivela fondamentale poiché riguarda un affare di un, ormai possiamo dirlo, ex calciatore dei rossoneri. La gara ha infatti visto Alex Jimenez in campo per 86 minuti. Il calciatore, partito ancora una volta tra i titolari, diventa dunque ufficialmente un calciatore degli inglesi.

Jimenez si era infatti trasferito in Premier League con la formula del prestito con opzione di riscatto condizionato dalla percentuale di 50% delle gare (o più) disputate con la nuova maglia dal primo minuto. Il terzino diventa dunque un calciatore delle Cherries a tutti gli effetti, con il suo nuovo club che adesso dovrà sborsare 19,5 milioni di euro più 5,3 di eventuali bonus. Le cifre pattuite non andranno tuttavia interamente nelle casse del Milan: a beneficiare dell’operazione è anche il Real Madrid, che come concordato ottiene il 50% della futura rivendita. Al Diavolo rimangono dunque circa 10 milioni di euro di parte fissa più eventuali bonus da verificare più avanti.