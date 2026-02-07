Milan, il tecnico sull’obiettivo di gennaio: le parole danno ragione ai rossoneri

Dopo la trattativa estiva per acquistare Boniface, anche a gennaio il Milan è stato protagonista di una trattativa non andata a buon fine a causa dei risultati delle visite mediche. L’attaccante in questione, questa volta, è stato Jean-Philippe Mateta. L’attaccante francese, in scadenza di contratto nel 2027 con il Crystal Palace, voleva fortemente trasferirsi in rossonero. I due club avevano trovato l’accordo sulla base di un affare da circa 35 milioni di euro, bonus compresi, ma un problema al ginocchio ha bloccato tutto.

Il mancato approdo di Jean-Philippe Mateta al Milan continua a far discutere. Nella giornata di ieri, in conferenza stampa, l’allenatore del Crystal Palace, Oliver Glasner, ha raccontato quanto successo nelle ultime settimane, confermando il problema al ginocchio del centravanti francese:

“Mateta ha un problema al ginocchio dallo scorso novembre, si è fatto male durante la pausa per le nazionali. Ha sempre voluto giocare, per questo abbiamo deciso di gestirlo. A gennaio ci ha chiesto di essere ceduto, il club ha ascoltato le offerte, tra le quali quella del Milan. Che ha fatto le sue valutazioni e poi ha deciso di rinunciare al trasferimento. Ha ancora 18 mesi di contratto con noi, faremo le giuste valutazioni e troveremo la soluzione migliore”.