Milan, il tecnico sull’obiettivo di gennaio: le parole danno ragione ai rossoneri

Dopo la trattativa estiva per acquistare Boniface, anche a gennaio il Milan è stato protagonista di una trattativa non andata a buon fine a causa dei risultati delle visite mediche. L’attaccante in questione, questa volta, è stato Jean-Philippe Mateta. L’attaccante francese, in scadenza di contratto nel 2027 con il Crystal Palace, voleva fortemente trasferirsi in rossonero. I due club avevano trovato l’accordo sulla base di un affare da circa 35 milioni di euro, bonus compresi, ma un problema al ginocchio ha bloccato tutto.
Mateta, l’annuncio di Glasner: “Ha un problema al ginocchio dallo scorso novembre”
Il mancato approdo di Jean-Philippe Mateta al Milan continua a far discutere. Nella giornata di ieri, in conferenza stampa, l’allenatore del Crystal Palace, Oliver Glasner, ha raccontato quanto successo nelle ultime settimane, confermando il problema al ginocchio del centravanti francese:
“Mateta ha un problema al ginocchio dallo scorso novembre, si è fatto male durante la pausa per le nazionali. Ha sempre voluto giocare, per questo abbiamo deciso di gestirlo. A gennaio ci ha chiesto di essere ceduto, il club ha ascoltato le offerte, tra le quali quella del Milan. Che ha fatto le sue valutazioni e poi ha deciso di rinunciare al trasferimento. Ha ancora 18 mesi di contratto con noi, faremo le giuste valutazioni e troveremo la soluzione migliore”.