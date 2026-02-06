Milan, l’addio del calciatore è a un passo: ecco cosa manca

Sono diversi i calciatori di proprietà del Milan che sono in prestito altrove. Chi destinato a tornare, chi invece pronto a vestire in modo definitivo la sua nuova maglia. Quest’ultimo è il caso di Tommaso Pobega, trasferitosi in prestito con obbligo di riscatto al Bologna di Vincenzo Italiano.

Milan, l’addio definitivo di Pobega è a un passo: ecco la condizione

Come riportato da Tuttosport, l’addio di Tommaso Pobega dal Milan verso il Bologna a titolo definitivo è quasi cosa fatta. Perché scatti l’obbligo di riscatto, manca solamente un punto conquistato dai rossoblù. Non appena la squadra di Vincenzo Italiano otterrà quest’ultimo, allora Tommaso Pobega sarà un nuovo calciatore del Bologna.

Dopo il riscatto obbligatorio del giocatore, nelle casse del Milan entreranno 7 milioni di euro, cifra pattuita durante la scorsa estate, quando il calciatore fu ceduto ufficialmente il 22 luglio 2025.