Incontro Cardinale-Lega Serie A: discusso un tema scottante

Quest’oggi si è tenuta l’assemblea della Lega Calcio Serie A, con tutti i presidenti e i rappresentanti delle squadre del massimo campionato italiano che hanno discusso i vari punti all’ordine del giorno. Al termine del meeting, il presidente Ezio Simonelli ha parlato del confronto con Gerry Cardinale, che ha riguardato soprattutto un aspetto di carattere organizzativo che potrebbe cambiare il volto del nostro calcio.

Cardinale incontra Simonelli: gli argomenti trattati

Dopo l’incontro odierno in assemblea, il presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli ha parlato ai microfoni della stampa presente. Come confermato dallo stesso, quest’oggi Simonelli ha avuto modo di parlare con Gerry Cardinale, presente alla seduta di oggi nelle vesti di rappresentante del Milan per la prima volta.

Simonelli ha ricostruito il colloquio avuto con il numero uno del Diavolo, indicando gli argomenti discussi. Al centro del confronto gli orari delle partite, argomento importante in ottica marketing e vendita del brand al pubblico estero: queste le parole di Simonelli riportate da TMW.

“Oggi c’è stata la visita di Gerry Cardinale, per la prima volta in Lega: ci ha fatto molto piacere parlare di quelli che potrebbero essere gli sviluppi e le attività che la Lega potrebbe vivere negli Stati Uniti. RedBird ha tra le sue partecipazioni anche la CBS, noi abbiamo un problema di orari delle partite: le 20.45 mal si conciliano con molti Paesi esteri, a Est è troppo tardi e negli Stati Uniti ti scontri con i grandi sport americani. Abbiamo provato a ragionare sugli orari, vedremo”.

Attenzione orientata dunque sull’eventuale modifica agli orari delle partite di Serie A, argomento spesso ripreso per agevolare lo spettatore che risiede dall’altra parte del mondo e che vorrebbe poter vedere una partita del campionato italiano ad orari più accessibili.