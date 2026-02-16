Tanti dubbi per Allegri in vista del Como: rebus a centrocampo

Prosegue la preparazione del Milan in vista del match infrasettimanale contro il Como. La sfida contro i lariani, in programma mercoledì alle ore 20:45, rimetterà in parità di partite la classifica del campionato. Dopo il rinvio della gara a causa degli eventi correlati alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, la Serie A aveva iniziato a convivere con l’asterisco accanto al nome delle due compagini in attesa del recupero, che è finalmente arrivato. Massimiliano Allegri pensa alla formazione da schierare e ha diversi dubbi, soprattutto sulla linea mediana.

Allegri prepara la squadra al duello con il Como: tanti dubbi in mezzo al campo

Tra due giorni il Milan tornerà dunque in campo, con l’intenzione di confermare il risultato ottenuto contro il Como nel girone di andata e accorciare le distanze dalla vetta della classifica.

Massimiliano Allegri starebbe riflettendo sulla migliore formazione da mettere in campo tra recuperi, squalifiche e conferme. Probabilmente tornerà Saelemaekers sulla fascia, reduce da due gare di stop per infortunio, ma il vero punto interrogativo risiede a centrocampo. Come riportato da calciomercato.com infatti, il tecnico milanista avrebbe un’unica certezza: Luka Modric; per le altre due caselle da riempire invece, si prevede una corsa a quattro. Arruolabili infatti Jashari, Ricci, Fofana e Loftus-Cheek, con quest’ultimo impiegato anche più avanti nelle recenti uscite.

Riflessioni in corso anche per l’attacco: reparto offensivo a mezzo servizio

A destare preoccupazione anche l’attacco, viste le condizioni fisiche dei membri del reparto. Sempre più probabile la titolarità di Christopher Nkunku, che sta trovando gradualmente sempre più minuti e fiducia.

Accanto al francese ex Chelsea agirà probabilmente uno tra Leao e Pulisic, con entrambi non nella condizione ideale. Possibile una staffetta tra i due attaccanti, in attesa del loro pieno recupero fisico. Per quanto riguarda invece Niclas Fullkrug, Allegri pensa di utilizzarlo ancora dalla panchina per poi magari spedirlo in campo a match in corso.