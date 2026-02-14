Incredibile a Como: striscione contro Allegri, c’entra la polemica con Fabregas (FOTO)

Durante la partita tra Como e Fiorentina di quest’oggi, è spuntato uno striscione che lancia un messaggio inequivocabile nei confronti del tecnico rossonero: “Meglio 1 giorno da Fabregas che 100 da Allegri”. Cresce l’attesa per il match di San Siro di mercoledì: sarà ancora una volta sfida nella sfida per gli allenatori.

Allegri attaccato dai tifosi del Como: lo striscione che fa discutere

È passato circa un mese da quel Como-Milan finito 1-3 per i rossoneri, e mercoledì 18 febbraio, a San Siro, andrà in scena il secondo round tra Allegri e Fabregas. I tifosi lariani, però, sono già in clima partita, e lo dimostra un duro striscione dedicato proprio al tecnico rossonero, che recita: “Meglio 1 giorno da Fabregas che 100 da Allegri”.

Cresce l’hype per la sfida di San Siro

La squadra di Cesc Fabregas sta sorprendendo tutti in Serie A, e lo striscione apparso sugli spalti conferma che i tifosi comaschi credono ciecamente nel loro allenatore e nel suo modo di intendere il calcio.

Insomma, la polemica “giochisti” e “risultatisti” non è affatto terminata. E tra quattro giorni, sotto i riflettori di San Siro, si capirà chi ha ragione sul campo. Ad oggi, però, mister Allegri è in vantaggio grazie alla vittoria dei rossoneri aComo, che resta una delle più importanti della stagione.