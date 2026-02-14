“Non fatevi ingannare da Allegri”: il commento di Adani spiazza i tifosi rossoneri

Il Milan è riuscito a battere il Pisa, grazie al gol di Luka Modric a cinque minuti dalla fine. Per Lele Adani, però, non c’è da preoccuparsi: il Diavolo ha meritato alla grande, grazie all’ottima preparazione di Massimiliano Allegri in panchina.

Adani elogia Allegri: “L’ha preparata alla perfezione”

Lele Adani non ci sta: è ingiusto ridurre tutto al gol last-minute, dopo la grande prestazione dei rossoneri a Pisa. Una vittoria meritata secondo l’ex difensore, che ha commentato così la gara:

“Ragazzi, non fatevi ingannare dal risultato: il Milan ha vinto con merito. Se Fullkrug segna quel rigore la partita finisce 0-4, secondo me Allegri l’ha preparata bene. Come solidità, mentalità, status, e preparazione della gara, il Milan ha portato avanti ciò che di buono aveva fatto a Bologna”

Insomma, nonostante le solite polemiche, questa volta il Milan di Max ha convinto Adani: non è stata una partita spettacolare, ma i risultati arrivano grazie ai meriti dell’allenatore. Continuano i commenti positivi nei confronti del tecnico livornese: dopo le critiche degli ultimi anni, Adani mostra apertura e positività, e le parole di oggi ne sono la prova lampante.