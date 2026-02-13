Pisa-Milan, Allegri bacchetta i suoi: “Abbiamo dormito”, poi su chi tiferà in Inter-Juve

Missione compiuta per il Milan, che non con poche difficoltà batte il Pisa per 2-1 e resta così in scia dell’Inter. Una gara complicatissima per i rossoneri, che rischiano di buttare altri punti con le piccole, ma che si salvano grazie all’infinito Luka Modric. Dopo il fischio finale, Max Allegri è intervenuto ai microfoni di DAZN per parlare di questa vittoria che può essere pesantissima per le sorti della stagione.

Il tecnico rossonero si è soffermato sull’importanza dei tre punti, in una sfida tutt’altro che semplice. Non sono poi potuti mancare degli elogi a Luka Modric:

PISA-MILAN – Non era semplice stasera. Il Pisa è una squadra scomoda, che ti aspetta, ti fa uscire dalla partita e poi ti colpisce in contropiede. Ci prendiamo i tre punti, ma c’è sicuramente da migliore. Sull’1-1 abbiamo dormito. Non era semplice: in venti giorni abbiamo fatto solo due partite.

GRUPPO – Questa squadra ha dei valori tecnici importanti. I ragazzi sanno che fino ad ora hanno fatto tantissimo, ma in una settimana può cambiare il campionato. Dobbiamo continuare, sapendo che ora avremo otto partite in casa e sei in trasferta.

MODRIC – È un giocatore straordinario, indipendentemente dalle sue qualità tecniche. Oggi si è voluto andare a prendere i tre punti: è un esempio per tutti i giocatori. I più giovani devono sfruttare questo momento.

FULLKRUG – I rigori si sbagliano. Era un momento importante perché potevamo andare sul 2-0, ma ci sta sbagliarli

INTER-JUVE – Non mi interessa chi perderà punti domani, l’importante è che abbiamo fatto punti noi. È una vittoria che ci avvicina al nostro obiettivo, che è il ritorno in Champions League. Mercoledì recuperiamo la partita contro il Como e poi vedremo.