Jashari allo scoperto sulla Champions: “Arrabbiati per non farne parte!”, poi sull’arrivo al Milan e Modric

Ardon Jashari è stato oggi ospite ai microfoni di MilanTV, dove ha avuto modo di esprimersi su diversi temi. Tra i più importanti, il disappunto per la mancata partecipazione in Champions, il suo arrivo al Milan e il rapporto con Modric.
Jashari sulla Champions, il Milan e Modric
Jashari si è raccontato durante l’intervista a MilanTV, sottolineando soprattutto il suo arrivo non semplice al Milan e la delusione per non poter giocare la Champions con i rossoneri in questa stagione:
“Il Milan deve essere in Champions League. Siamo arrabbiati di poterla guardare e non esserne parte. Il mio arrivo? È stato difficile all’inizio tra trattativa lunga e infortunio”
Poi le parole di stima nei confronti del suo compagno di reparto Modric:
“Averlo in squadra è un’esperienza incredibile. Credo sia molto importante imparare il più possibile e magari provare a prendere qualcosa da uno che ha vinto il Pallone d’Oro”