Jashari allo scoperto sulla Champions: “Arrabbiati per non farne parte!”, poi sull’arrivo al Milan e Modric

Ardon Jashari è stato oggi ospite ai microfoni di MilanTV, dove ha avuto modo di esprimersi su diversi temi. Tra i più importanti, il disappunto per la mancata partecipazione in Champions, il suo arrivo al Milan e il rapporto con Modric.

Jashari sulla Champions, il Milan e Modric

Jashari si è raccontato durante l’intervista a MilanTV, sottolineando soprattutto il suo arrivo non semplice al Milan e la delusione per non poter giocare la Champions con i rossoneri in questa stagione:

“Il Milan deve essere in Champions League. Siamo arrabbiati di poterla guardare e non esserne parte. Il mio arrivo? È stato difficile all’inizio tra trattativa lunga e infortunio”

Poi le parole di stima nei confronti del suo compagno di reparto Modric: