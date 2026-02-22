Landucci dopo Milan – Parma: “Episodi arbitrali? È una polemica continua!”

Il Milan perde a sorpresa in casa contro il Parma e vede le sue chance di lottare per lo scudetto sempre meno vive. A segnare il gol del definitivo 0-1 è stato il difensore degli ospiti Troilo, che ha segnato tra le polemiche. La rete, prima annullata, è stata poi confermata tra le polemiche dei giocatori e dei tifosi viste le proteste per un doppio fallo nella dinamica del gol. Sulla partita ha parlato il vice allenatore rossonero, Marco Landucci.

Landucci nel post-partita: “Gol di Trolio? No comment”

Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha parlato a DAZN dopo Milan-Parma. Parole caratterizzate da dispiacere e rammarico per gli episodi a sfavore dei rossoneri. Al contempo, c’è stato un intervento sull’arbitraggio odierno, senza particolari interferenze arbitrali nonostante le polemiche esterne.

Ecco le sue parole:

“Gol di Troilo? Si parla sempre di VAR, arbitri, non mi sembra giusto commentare queste cose. Io sono di parte, giusto che commentino quelli neutrali. Non dobbiamo appellarci a queste cose e pensare solo a ripartire e pensare alla prossima. Maignan-Valenti? Sono semi-blocchi che di solito non vengono fischiati. Non voglio commentare, è un momento di polemica continua dove esagerano tutti. Io non so se era fallo o meno, accettiamo la decisione dell’arbitro. Dobbiamo pensare solo a migliorare, abbiamo fatto possesso palla, 25 tiri ma non abbiamo fatto gol”.

Come sta Loftus-Cheek? Landucci: “Non ho notizie fresche”

Oltre a commentare l’andazzo del match e senza esprimere posizioni nette su quanto accaduto per le decisioni arbitrali, Marco Landucci si è anche espresso sulle condizioni fisiche di Ruben Loftus-Cheek, sostituito nei primissimi minuti di gara per uno scontro di gioco molto violento con Corvi.

Qui le parole di Landucci a DAZN: