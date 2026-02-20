Leao esalta i tifosi: “Ho detto di no all’Inter! Il derby è vita o morte e io voglio vivere”. Poi la frase su Ibra

Rafael Leao ha parlato in una lunga intervista a CBS Sports, esprimendo emozioni e riflessioni sulla sua carriera al Milan e sul suo rapporto con i tifosi rossoneri. Il calciatore ha raccontato com’è arrivato a scegliere i rossoneri invece dell’Inter, la sua esperienza con Ibrahimovic e le sue aspettative per il prossimo derby di Milano. Le sue parole hanno esaltato i tifosi, in particolare in vista dell’importante sfida contro i nerazzurri che si avvicina.

Il “no” all’Inter e l’arrivo al Milan: il sogno di Leao

Rafael Leao ha rivelato un retroscena importante riguardo al suo trasferimento al Milan. Quando l’Inter si interessò a lui, il calciatore non aveva dubbi:

“L’Inter telefonò al direttore sportivo del Lille, dicendo di essere interessata a me. Io però non ero convinto, in passato seguivo il Milan di Maldini e del mio idolo Ronaldinho. Maldini mi ha detto che mi aveva seguito durante la stagione e mi chiese se volessi andare al Milan. E così poi ho firmato per il club rossonero.”

Questa telefonata di Maldini segnò l’inizio della sua avventura al Milan, dove Leao ha trovato il suo posto e si è costruito un rapporto speciale con i tifosi.

Il derby di Milano: vita o morte per Leao

Il prossimo derby di Milano è già nell’aria, e Leao ha descritto l’emozione di giocare questa partita come un’esperienza unica:

“Il derby è una questione di vita o di morte e io voglio vivere. Dopo la partita tutti parlano di quella gara per giorni. Giocare il derby è incredibile, i tifosi cantano dall’inizio alla fine.”

Un match che va oltre il risultato, diventando un evento che unisce tutta la città.

Leao ha anche parlato dell’intensità di quella settimana:

“I giorni prima del derby non esci, stai a casa. È una settimana davvero folle, tutti vogliono i biglietti, tutti parlano di quella partita che è la più bella della stagione.”

Il derby non è solo una partita, è una passione che travolge i tifosi e i giocatori, e Leao è pronto a viverla ancora una volta con tutto il suo cuore.

Il rapporto con Ibrahimovic e l’importanza della pressione

Rafael Leao ha parlato anche del suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic, uno dei grandi leader del Milan.

“Era molto esigente da calciatore, anche troppo. Una volta ha giocato una partita in allenamento con alcuni della Primavera. Dopo aver perso andò dal mister e disse che quella era l’ultima volta che quei giovani sarebbero venuti ad allenarsi con noi.”

Un’esperienza che ha influito molto su Leao, che ha apprezzato la pressione positiva che Ibrahimovic ha portato nella squadra.

Leao ha riconosciuto quanto sia importante l’influenza di un campione come Ibrahimovic per crescere come giocatore e come persona. Nonostante la pressione, il giovane attaccante si è sempre sentito supportato e motivato da Zlatan, il quale, secondo Leao, è sempre stato una figura di riferimento per la squadra.