Leao torna al gol, ma non basta: il portoghese deve ritrovare la miglior condizione

Il Milan pareggia 1-1 contro il Como, grazie al gol di Rafa Leao che ha cancellato l’errore clamoroso di Maignan che aveva regalato il vantaggio a Nico Paz. Il giornalista Franco Ordine, sul Corriere dello Sport, ha analizzato il match con lucidità, chiarendo le condizioni fisiche del portoghese.

Ordine non ha dubbi: il vero Leao è ancora lontano

La notizia più positiva per i tifosi rossoneri è stata senza dubbio il ritorno al gol di Rafael Leao, che mancava da un mese e mezzo abbondante. Un lampo importante, che ha evitato una sconfitta casalinga che sarebbe stata pesantissima contro il Como di Cesc Fabregas.

Come riportato da Franco Ordine sul Corriere, nei primi 20-30 minuti il portoghese sembrava muoversi a rallentatore, lontano dalla sua miglior versione. E senza il suo top player al massimo, la corsa alla Champions League rischia di complicarsi parecchio. In un campionato così equilibrato, dove l’Inter ha allungato a +7, servirà il miglior Rafa per mister Allegri: se lo scudetto è improbabile, la qualificazione in Champions è obbligatoria.