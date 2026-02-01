Mateta-Milan, l’affare può saltare? La posizione del Crystal Palace e le sensazioni per l’estate

Sono solo due i nomi di cui si parla in queste ore in casa Milan. Da un lato Axel Disasi, che sembra ormai essere il prescelto dal Diavolo per rinforzare la difesa, e Jean-Philippe Mateta, individuato come profilo perfetto per l’attacco di Max Allegri. Dopo aver bruciato la concorrenza della Juventus, i rossoneri sembravano aver chiuso per il francese, entusiasta di trasferirsi a Milano già in queste ore.

L’affare si è però clamorosamente bloccato, a causa del mancato arrivo di un sostituto al Crystal Palace. È dunque corsa contro il tempo per portare Mateta al Milan a gennaio, ma se ciò non dovesse accadere il trasferimento si concretizzerebbe in estate?

Mateta al Milan, l’affare sarebbe solo rimandato: nessun dubbio sul suo arrivo in estate

Sia il Milan che Mateta sperano di potersi congiungere già nelle prossime ore, ma quel che è certo è che il matrimonio si farà. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, se il Crystal Palace non dovesse liberare il francese in queste ore, il giocatore si trasferirebbe al Milan in estate. Nessun dubbio, dunque, sulla buona riuscita dell’affare, bisognerà solo capire quando ci sarà la fumata bianca.

Salvo clamorosi dietrofront al momento non previsti, Mateta sarà l’attaccante del Milan per la stagione 2026/27. La speranza, però, è che possa esserlo già per la seconda parte di quella attuale.