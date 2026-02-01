Mercato Milan, scelto il nuovo difensore: parte l’assalto

Sono ore bollenti in casa Milan sul fronte calciomercato. Ieri è arrivato il tanto atteso rinnovo di Mike Maignan, e una frenata con il Crystal Palace sulla trattativa che porta a Mateta. La dirigenza, però, vorrebbe regalare anche un colpo per la difesa a Massimiliano Allegri: si spinge per Axel Disasi.

Milan, Disasi nel mirino: la situazione

Il Milan si prepara per questi ultimi giorni di calciomercato. La società sta provando in tutti i modi il colpo Mateta, e ora lavora senza sosta anche all’acquisto di un nuovo difensore centrale da regalare all’ex allenatore della Juventus: Axel Disasi è il preferito.

Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, il Milan è in contatto con gli agenti del centrale ma non vorrebbe pagare per il prestito, piuttosto starebbe pensando di inserire una penale che scatterebbe se non raggiungesse un numero minimo di presenze.

Il classe 1998 è il profilo scelto per costi e situazioni tecnica, nelle prossime ore arriveranno aggiornamenti per capire se i rossoneri decideranno di affondare il colpo. Il Milan rimane molto forte sul difensore francese del Chelsea: è il preferito del club.