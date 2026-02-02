Mateta resta al Crystal Palace, svelato il motivo: il Milan l’aveva capito

Il Milan ha corteggiato Jean-Philippe Mateta per diversi giorni e, dopo aver incassato il si del giocatore, è stato vicino a chiudere la trattativa. Le condizioni fisiche del giocatore, però, hanno allarmato la dirigenza. L’operazione è definitivamente saltata nelle ultime ore di mercato.

Mateta-Milan, l’attaccante rischia un lungo stop

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Sacha Tavolieri, il Milan ci avrebbe visto giusto. L’attaccante francese, rimasto in Inghilterra, ha un problema importante al ginocchio. Per risolverlo, infatti, ci sarà bisogno di un operazione. Mateta potrebbe restare lontano dai campi di giochi per tre o quattro mesi, fino a fine stagione. Se fosse così, i rossoneri avrebbero scampato una beffa non di poco conto.

Mercato Milan, è tempo di tirare le somme

La società rossonera ha chiuso il mercato in entrata con un solo acquisto, quello di Niclas Fullkrug, almeno per la prima squadra. Nella giornata di oggi sono arrivati due ragazzi che verranno aggregati al Milan Futuro: si tratta di Alphadjo Cissé e Magnus Dalpiaz. Per il resto, nessuna operazione importante da segnalare. La squadra di Allegri avrà un solo impegno a settimana fino a fine stagione e lo affronterà con gli stessi giocatori.