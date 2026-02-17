Mercato Milan, arriva il grande bomber dalla Bundesliga? Nuovo tentativo in vista

Il Milan continua la sua ricerca ad un grande bomber. Dopo il mancato arrivo di Mateta, saltato solo per motivi fisici, sembra probabile che in estate possa arrivare un bomber altrettanto valido. Spunta una nuova possibile soluzione al riguardo: si tratta di Serhou Guirassy, punta del Borussia Dortmund.

Milan, nuovo tentativo per Guirassy?

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Milan aveva fatto un tentativo per lui in estate, tirandosi subito indietro dinanzi ai 70 milioni richiesti dal Borussia Dortmund. Ques’estate, però, potrebbe essere per davvero quella che porterà all’addio di Guirassy alla Bundesaliga e, per questo, il club giallonero abbasserà decisamente le sue pretese, fermandosi fra i 40 e i 50 milioni di euro. Si tratta di cifre più accessibili al Milan e, secondo quanto riporta il portale, un nuovo tentativo rossonero non è affatto da escludere.

L’identikit: un vero bomber di razza in Bundesliga

Negli ultimi anni, Serhou Guirassy è stata una vera e propria macchina da gol in Bundesliga. Prima con la maglia dello Stoccarda e poi con quella del Borussia Dortmund, l’attaccante guineano ha superato per due volte quota 20 gol nel campionato tedesco (addirittura 28 nel 2023/2024, 21 nella sua prima annata in giallonero nel 2024/2025). In questa stagione l’andazzo sembra lo stesso, con 11 siglati in Bundesliga e 4 in Champions League. Insomma, un’assoluta garanzia.