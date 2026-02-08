Mercato Milan, i rossoneri non mollano la presa: Allegri sogna il grande colpo

In questa settimana di pausa, con la sfida contro il Como posticipata a causa dell’inagibilità di San Siro per le Olimpiadi invernali, il Milan può concentrarsi maggiormente sulle questioni extra-campo. In primis il capitolo rinnovi, dove si proverà di arrivare ad una fumata bianca per Bartesaghi e Tomori, ma anche per alcune vicende di mercato. I rossoneri, infatti, sono già al lavoro per pianificare i prossimi acquisti estivi, con Dusan Vlahovic che continua a restare nei pensieri del Diavolo.

Conferme dalla Francia: il Milan continua a seguire Vlahovic

Secondo quanto riportato dal portale francese FootMercato, il Milan non ha smesso di inseguire Vlahovic per l’estate. Il centravanti serbo lascerà la Juventus al termine della stagione, non andando a rinnovare il suo contratto. Al netto delle ultime annate deludenti, il classe 2000 non può che essere una grande occasione a parametro zero, ancor di più se si tiene conto del feeling particolare con Max Allegri.

Il mancato arrivo di Mateta a causa dei problemi al ginocchio del francese, lasciano il vuoto in attacco in casa Milan, con i rossoneri che interverranno certamente in estate. Il nome di Vlahovic è senz’altro quello che più stuzzica club e tifosi, ma arrivare al serbo sarà un’impresa tutt’altro che semplice. Le richieste del giocatore e del suo entourage sono al limite del proibitivo, ma c’è tutto il tempo per provare a limare la distanza tra le parti.