Mercato Milan, idea clamorosa per l’estate: lo ha richiesto Allegri!

Il Milan ha concluso il calciomercato di gennaio rinforzando l’attacco. A inizio dello scorso mese, infatti, è arrivato Fullkrug, con i rossoneri che hanno dunque soddisfatto le richieste di Allegri di rinforzare, qualitativamente e numericamente quel reparto. Le richieste del tecnico non sono finite: per l’estate chiede ancora un grande sforzo per l’attacco, con Moise Kean in cima alla lista.

Milan, la richiesta di Allegri è Kean: cosa filtra

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Massimiliano Allegri avrebbe chiesto Moise Kean al Milan per l’estate. L’idea del tecnico è infatti quella di affiancare il classe 2000 a Rafa Leao, per cercare di costruire questa coppia d’attacco.

I rossoneri pensano che la Fiorentina potrebbe ascoltare offerte per l’attaccante italiano, convinti che il suo ciclo alla Viola sia vicino alla sua conclusione.

Nel rinnovo dello scorso anno, fino al 2029, è stata tenuta la clausola rescissoria, salita però da 52 a 62 milioni. Il Milan però non ha intenzione di pagarla, convinta di poter trattare a un prezzo migliore e soprattutto vogliosa di non voler arrivare a tali cifre. I rossoneri si siederanno dunque al tavolo delle trattative, tentando ci convincere la Viola a lasciar andare la sua punta di diamante.