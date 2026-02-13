Mercato Milan, occhi puntati sul difensore del Real Madrid: il giocatore apre al trasferimento

Il Milan è già alla ricerca di nuove pedine per la prossima stagione, possibilmente giovani dall’alto potenziale. E i rossoneri sembrano aver già individuato questo tipo di profilo: come confermato da Matteo Moretto sul suo canale Youtube, il Milan avrebbe messo gli occhi su Victor Valdapeñas, difensore spagnolo classe 2006 prodotto del settore giovanile del Real Madrid, con il quale ha già debuttato in prima squadra. Di chi si tratta e attenzione alla concorrenza in giro per l’Europa.

Milan, Chi è Victor Valdepeñas

Nato il 20 ottobre 2006, Victor Valdepeñas è un difensore centrale e terzino sinistro di piede mancino dalla qualità fisiche sorprendenti: nonostante i suoi 188cm di altezza, è un giocatore dal passo molto rapido, capace di essere determinate non solo in fase difensiva, ma anche in quella offensiva, dove eccelle soprattutto sui calci d’angolo. Si trova attualmente al Real Madrid Castilla, squadra B del Real Madrid che milita nella terza divisione spagnola (Primera Federaciòn), dove ha collezionato 20 presenze e 1 gol. Ha già debuttato in prima squadra nella gara di campionato contro l’Alavés, vinta dai blancos 1-2, partendo dal primo minuto.

Non solo il Valdepenas: intreccio di mercato con Gila

Non è un caso che grandi club europei come Arsenal e Borussia Dortmund abbiano già messo gli occhi su Valdepeñas, che a detta di molti, tra cui lo stesso Matteo Moretto, è uno dei calciatori con maggiore prospettiva e proiezione futura in Europa.

Per questo motivo il Milan si sta portando avanti per anticipare la concorrenza di club inglesi e tedeschi, con il 19enne che gradisce la destinazione e potrebbe sfruttare il fatto che il calciatore sia gestito dallo stesso agente di Mario Gila, altro obiettivo per la difesa rossonera. Sorge spontanea dunque l’ipotesi di una doppia operazione che possa portare alla corte di Allegri un giocatore già pronto e uno per il futuro.