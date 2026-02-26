Mercato Milan, Tare ha un’idea: si cerca l’intesa per il baby talento del Real Madrid

Il Milan continua a dare un’occhiata attenta all’avvenire e alla programmazione, per costituire già adesso la squadra del futuro. Nella mente del direttore sportivo Igli Tare c’è un elemento, perfettamente in linea con le indicazioni della società: puntare su profili giovani e di futuro certo, in grado di dare il proprio contributo nel medio-breve termine e di rappresentare un asset importante per le prossime stagioni. Tra i nomi monitorati c’è quello di Victor Valdepenas, centrale difensivo del Real Madrid. Tare studia la situazione e cerca di escogitare il miglior piano possibile per portare il giovane in maglia rossonera.

Milan, occhi puntati sul gioiellino del Real Madrid: lo scenario

Come riportato da Matteo Moretto nel corso dell’ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il Milan sarebbe sulle tracce di Victor Valdepenas. Difensore centrale nato nel 2006, il calciatore è uno dei talenti più promettenti del panorama calcistico spagnolo ed è già nel giro delle selezioni giovanili della Roja.

Valdepenas è sul taccuino della dirigenza del Diavolo da diverso tempo e il direttore sportivo Igli Tare sta seriamente considerando la possibilità di affondare su di lui, per cercare di strapparlo ad una regina indiscussa del calcio mondiale e per donare al calciatore una grande chance in un altro club dal grande blasone come il Milan. Per questo motivo, sono già in corso i primi contatti tra le parti, volti alla valutazione della pista di mercato in vista dell’estate.

Valdepenas-Milan, pista in salita: cosa può ostacolare la trattativa

Un grande ostacolo rimane tuttavia l’attuale distanza tra ciò che chiede il Real Madrid e la offerta iniziale del Milan. I Blancos hanno una politica ben precisa per i propri giovanissimi, ovvero quella di assecondare eventuali richieste di partenza mantenendo comunque un certo tipo di legame in ottica futura.

In tal senso, i madrileni vorrebbero inserire una alta percentuale sulle rivendita, un po’ come già accaduto nel caso del passaggio di Alex Jimenez proprio dal Real Madrid ai rossoneri. Scenario che il Milan vuole evitare il più possibile, anche per evitare basse monetizzazioni in caso di cessione futura: nel caso del già citato Jimenez infatti, il Diavolo ha incassato soltanto il 50% della cifra pattuita con il Bournemouth per la cessione.