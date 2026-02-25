Milan, dubbi sul futuro di Fullkrug: spunta l’idea del club

Il Milan è pronto ad affrontare questo rush finale di campionato tra lotta Champions e il minimo spiraglio scudetto, rappresentato dal derby dell’8 marzo. Tra i vari argomenti, a tener banco maggiormente a Milanello c’è quello di Fullkrug, che a 12 partite dal termine della stagione si gioca la permanenza in rossonero anche la prossima stagione, con il Milan che con le prestazioni attuali del tedesco, non sarebbe così fiducioso di riscattarlo.

Milan-Fullkrug: come stanno le cose

In casa Milan, infatti secondo il Corriere dello Sport , sono in corso valutazioni su alcuni giocatori in vista della prossima stagione e tra questi c’è appunto Niclas Fullkrug, attaccante tedesco di proprietà del West Ham, con diritto di riscatto fissato a 5 milioni, che il club rossonero potrà esercitare, anche se non sembrerebbe cosi convinto di farlo.

Infatti Allegri e lo staff si aspettavano di più dalla punta tedesca, che dopo un avvio convincente, con il gol con il Lecce e le buone partite con Genoa e Fiorentina, Fullkrug sembra aver perso quella brillantezza iniziale che aveva consentito al Milan di poter avere più opzioni nel reparto offensivo, ed ora il riscatto sembrerebbe essere più incerto, anche se nelle prossime 12 partite potrebbe cambiare tutto.

I possibili sostituti dell’attaccante

Nel caso in cui Fullkrug lasciasse Milanello, i nomi per sostituirlo potrebbero essere quelli di Vlahovic, anche se il contratto del serbo avrebbe delle cifre fuori portata per il Milan e quindi sarebbe necessario un ingaggio al ribasso; Kean che senza Europa il prossimo anno potrebbe lasciare la Fiorentina ed il Milan potrebbe essere un occasione.