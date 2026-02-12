Milan, affare fatto! Ora è tutto ufficiale: c’è il comunicato

Nelle ultime settimane si è parlato molto del possibile tesoretto che potrebbe ritrovarsi il Milan grazie ai vari riscatti. La prossima estate i rossoneri potrebbero, quindi, ritrovarsi con una buona base di partenza per il mercato, oltre agli introiti della quasi certa qualificazione in Champions League: arriva il riscatto per Alex Jimenez.

Milan, ufficiale Jimenez: arrivato il comunicato

La scorsa estate, Alex Jimenez era passato in prestito con diritto di riscatto in Inghilterra, precisamente al Bournemouth. Il terzino spagnolo, fin qui, ha svolto un’ottima stagione ritagliandosi il suo spazio con ben 22 presenze all’attivo in Premier League.

Proprio in questi minuti è arrivato il comunicato ufficiale del club inglese: Alex Jimenez, ora, è tutti gli effetti un giocatore del Bournemouth. Lo spagnolo, quindi, lascia definitivamente il Milan, che in estate aveva deciso di puntare su Alexis Saelemaekers per il ruolo di esterno destro.

Jimenez ha firmato un contratto che lo legherà al Bournemouth fino al 2031. Alla squadra rossonera andranno circa 10 milioni die euro, visto che il Real Madrid ci aveva visto lungo e possedeva ben il 50% della futura rivendita. Probabilmente questo sarà il primo di una serie di riscatti che regalerà al Milan un bel tesoretto in vista della prossima sessione di calciomercato.